Песков предложил ввести в России новые категории научных премий

Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступил с предложением ввести в стране премию за международное научное сотрудничество. Об этом он заявил в ходе заседания оргкомитета премии «За верность науке», передает ТАСС.

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«Сейчас мы потеряли большое количество направлений, по которым сотрудничали с коллегами (на Западе), черпали оттуда технологии, знания, опыт, потеряли эту возможность. Но это не значит, что мы должны стремиться к научной автаркии», — сказал представитель Кремля.

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По его мнению, такая автаркия будет вести Российскую Федерацию «к отсталости и в Средние века».

Как отметил Песков, «мир не ограничивается только теми направлениями», которые РФ «потеряла, он гораздо более многообразный». Он также заявил, что в следующем году необходимо ввести одну из премий, связанную с международным сотрудничеством». Пресс-секретарь президента пояснил, что речь идет о тех направлениях, которые «альтернативно открылись» сегодня.

«Этих направлений очень много, и они для нас очень важны», — считает он.

Также Песков указал, что в России «в условиях нынешнего времени, в условиях нашего конфронтационного окружения» возрастает роль науки.

«Мы все говорим о суверенизации нашей экономики, и здесь, конечно же, без науки обойтись нельзя», — продолжил он.

Песков подчеркнул важность ее суверенизации.

Замглавы администрации главы государства еще предложил ввести в 2024 году «премию, связанную с внедренчеством».

«Наука все-таки должна зарабатывать деньги — понятно, что есть фундаментальная наука как очищенное от монетаристических проблем искусство, — но в целом наука должна приносить конкретную приземленную пользу нашей экономике, нашему производству, нашим технологиям. Нам нужно больше популяризировать примеры успешного внедренчества», — сказал Песков.