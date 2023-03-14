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43 минуты назад

Обнаружено сходство между орудиями труда древних людей и макак

Lenta.ru

Антропологи Института эволюционной антропологии Общества имени Макса Планка (Германия) выяснили, что изготовление орудий труда не является уникальным для людей и их предков. В статье, опубликованной в журнале Science Advances, рассказывается об использовании макаками-крабоедами каменных инструментов, предназначенных для раскалывания орехов с твердой скорлупой.

Обнаружено сходство между орудиями труда древних людей и макак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Открытие бросает вызов представлению, согласно которому преднамеренно изготовленные каменные отщепы и отщепы с острыми краями служат главным свидетельством появления технологий в истории Homo sapiens и их предков. Обычно такие каменные орудия используются для изучения поведения и стратегий древних гоминидов.

Исследователи сравнивали случайные каменные фрагменты, произведенные макаками-крабоедами (Macaca fascicularis), с фрагментами некоторых из самых ранних археологических артефактов, датируемых от 3,3 до 1,56 миллиона лет назад, и показали, что многие из инструментов обезьян попадают в диапазон форм, характерных для древних орудий труда.

Эти фрагменты являются результатом случайных повреждений и раскалывания камней, которые макаки применяют для раскалывания орехов, и не могут считаться признаком преднамеренного изготовления. Таким образом, отщепы, созданные обезьянами, вероятно, могли бы быть идентифицированы как свидетельство преднамеренного производства орудий труда древними людьми.

По словам ученых, раскалывание орехов с помощью каменных молотков и наковальней, подобное тому, что делают некоторые приматы сегодня, может рассматриваться как практика, предшествующая преднамеренному производству каменных орудий.

Наука и техника,ПРЕДОК,
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