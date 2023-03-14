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12 минут назад

"Известия": российские ученые изобрели новый способ создания гибких экранов

Газета.Ruиещё 1

Ученые Санкт-Петербургского Политеха (СПбПУ) совместно с коллегами из СПбГУ, Алферовского университета и Сколтеха разработали новую технологию производства гибких дисплеев. Об этом сообщает газета «Известия».

Российские ученые изобрели новый способ создания гибких экранов
Фото: Газета.ruГазета.ru

Известно, что российская разработка стоит дороже, чем производство OLED-дисплеев, присутствующих во многих современных гаджетах. Однако ученые уверены, что их технология позволит создавать более долговечные дисплеи, которые могут служить вплоть до 20 лет.

В отличие от технологии OLED, где используются органические материалы, в России предлагают создавать экраны из нитевидных нанокристаллов. Они имеют форму карандашей, длина которых намного превышает толщину. Сообщается, что использование нанокристаллов позволить значительно улучшить срок эксплуатации дисплеев.

«Результаты исследований нитевидных нанокристаллов могут привести к запуску в производство нового поколения гибких экранов», — отметил инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Павел Гостищев.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Microsoft ради ИИ спроектировала новый суперкомпьютер из десятков тысяч чипов.

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