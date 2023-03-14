Современные знания об иммунитете подвергли сомнениям

Исследователи из Орхусского университета в Дании поставили под сомнение общепринятое понимание того, как активируются иммунные клетки при распознавании определенной цели или антигена.

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Так, ранее считалось, что антигены должны связываться с рецепторами В-клеток на её поверхности, чтобы произошла их активация. Но свежие исследования продемонстрировали, что даже антигены, которые могут одновременно связываться только с одним рецептором, могут активировать В-клетки.

Данное открытие имеет важное значение для разработки вакцин, поскольку позволит учёным лучше понять, как иммунная система реагирует на патогены и как повысить эффективность вакцин.