Россияне стали чаще ремонтировать мелкую бытовую технику

За минувший год в России на 20 процентов выросло количество заявок на гарантийный ремонт бытовой техники. Об этом со ссылкой на производителей и продавцов сообщает «Коммерсантъ».

Фото: ТАСС ТАСС

Участники рынка связывают рост обращений с уходом из России зарубежных брендов. Образовавшуюся нишу пытаются заполнить китайские производители или российские фирмы. Последние для этого стараются удешевить и увеличить производство, объясняют поставщики электроники.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, отечественные и китайские бренды чаще подвержены поломкам и браку, нежели премиальная техника европейских или американских компаний. Поэтому покупателям предстоит со временем привыкнуть к снизившемуся качеству.

В пресс-службе «Ситилинк» отметили, что, как правило, покупатели отдают в ремонт часто используемые в быту товары: пылесосы, мультиварки, парогенераторы и мясорубки.