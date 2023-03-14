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4 минуты назад

Россияне стали чаще ремонтировать мелкую бытовую технику

Lenta.ruиещё 1

За минувший год в России на 20 процентов выросло количество заявок на гарантийный ремонт бытовой техники. Об этом со ссылкой на производителей и продавцов сообщает «Коммерсантъ».

Россияне стали чаще ремонтировать мелкую бытовую технику
Фото: ТАССТАСС

Участники рынка связывают рост обращений с уходом из России зарубежных брендов. Образовавшуюся нишу пытаются заполнить китайские производители или российские фирмы. Последние для этого стараются удешевить и увеличить производство, объясняют поставщики электроники.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, отечественные и китайские бренды чаще подвержены поломкам и браку, нежели премиальная техника европейских или американских компаний. Поэтому покупателям предстоит со временем привыкнуть к снизившемуся качеству.

В пресс-службе «Ситилинк» отметили, что, как правило, покупатели отдают в ремонт часто используемые в быту товары: пылесосы, мультиварки, парогенераторы и мясорубки.

В феврале 2023 года Минторг США в рамках десятого пакета санкций расширил запрет экспорта в Россию. Под ограничения попали 276 кодов товарной номенклатуры: смартфоны дороже 300 долларов, вентиляторы, холодильники дороже 750 долларов, посудомоечные машины, роботы-пылесосы дороже 100 долларов и кофемашины.

Наука и техника,Коммерсант,
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