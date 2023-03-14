Huawei проведёт презентацию флагманских P60 и Mate X3 23 марта

Спустя недели слухов и домыслов, Huawei всё же объявила официальную дату анонса флагманской линейки P60.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Соответствующая презентация состоится уже 23 марта. На ней со сцены будут показаны как минимум два устройства — базовый P60 и более мощный P60 Pro.

По данным инсайдеров, Huawei P60 Pro оснастят парой 50-мегапиксельных модулей основной камеры, а также 64-мегапиксельным сенсором. В то же время P60 будет оснащён трёмя модулями на 50, 50 и 16 Мп.

Оба телефона будут оснащены чипом Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, но лишь с поддержкой 4G.