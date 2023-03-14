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33 минуты назад

Xiaomi представила беспроводную швабру с компьютерным зрением

Ferra.ru

Xiaomi разработала и выпустила новую вертикальную электрошвабру Mijia Wireless Floor Sweeping Machine 2 Lite.

Xiaomi представила беспроводную швабру с компьютерным зрением
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам представителей бренда, устройство предлагает три режима уборки — сухая, влажная и сушка. При этом швабра может похвастаться передовыми технологиями и датчиками.

В том числе «датчиком грязи», который оценивает уровень загрязнения поверхности и соответствующим образом регулирует мощность, а также компьютерным зрением.

В Xiaomi утверждают, что девайс способен справляться с сильными пятнами от кетчупа, молока, соевого соуса и даже кофе.

IGeekphone

Одной из самых впечатляющих особенностей Mijia Wireless Floor Sweeping Machine 2 Lite называется функция самоочистки. Так, устройство очищается автоматически, когда помещается на зарядную станцию. При этом на промывку и сушку щётки уходит всего около двух минут.

Помимо этого аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 40 минут уборки, а резервуар для воды вмещает 780 мл чистой жидкости и 550 мл отработанной жидкости.

Старт продаж новинки намечен уже на 15 марта. Цена устройства — около 310 долларов.

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