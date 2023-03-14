Магнитные бури ударят по Земле

С 15 марта в магнитном плане стартует серьезный и очень опасный шторм. Он будет длиться пять дней.

Фото: NASA NASA

Геоудары в течение этих дней будут колебаться от 3 до 4 баллов, а самым опасным днем станет 15 марта. 16, 17 и 19 марта ожидаются геоудары силой по 3 балла.

Метеопатам рекомендуется бережно относиться к своему здоровью, сообщает МК.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в Таиланде у туристов стали выявлять вирус Зика. Он распространяется через укусы комаров. При этом вакцины и медикаментозной терапии от вируса Зика нет.