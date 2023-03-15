В РФ ведется научная проработка высокоэффективных средств мониторинга обстановки в космосе

Научная проработка по вопросу создания высокоэффективных средств мониторинга обстановки в околоземном космическом пространстве (ОКП) ведется в РФ. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков.

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По его словам, после утверждения концепции системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве "Млечный путь" было разработано и утверждено техническое задание на соответствующую научно-исследовательскую работу (НИР), которая выполняется в настоящий момент.

"Особое внимание уделяется научной проработке вопросов создания новых высокоэффективных средств мониторинга обстановки в ОКП на Земле и в космосе, а также современных алгоритмов обработки информации и анализа результатов мониторинга околоземного пространства", - отметил Пеньков.

Как пояснил специалист, основными целями НИР являются обоснование подходов к разработке и построению "Млечного пути" и формирование его проектного облика.