Ученые из Кембриджа раскрыли тайну «африканских единорогов»

Ученые из Кембриджа смогли объяснить легенду об «африканских единорогах».
Еще со временем колониальной эпохи в Африке искатели приключений пытались раскрыть тайну загадочной лошади с рогом во лбу, обитавшей по преданиям в Южной Африке.
Ажиотаж усилился, когда в 1797 году была опубликована копия наскального рисунка из пещеры.
На репродукции был изображен зверь, похожий на носорога. Впрочем, многие скептики считали, что африканский единорог в действительности является носорогом.
Однако археологи из Кембриджа установили, что на самом деле, южноафриканские единороги описывались очевидцами как полосатые животные. Также исследователи выяснили, что их еще называли «камма» в переводе с одного из африканских наречий вода.
А бушменские шаманы в период засухи вызывали дождь с помощью единорога. Согласно поверьям шаман входил в транс, и по ту сторону в духовном мире должен был поймать единорога и вместе с ним перенестись в реальный мир.
Здесь «камма» приносили в жертву, чтобы вызвать дождь.
Ученые предположили, что единорог, изображения которого были найдены в пещерах, это другая форма ритуального дождевого животного шаманов. Их сходство с единорогами из сказок Европы и породило недоразумение.