Ученые из Кембриджа раскрыли тайну «африканских единорогов»

Ученые из Кембриджа смогли объяснить легенду об «африканских единорогах».

Фото: media.britishmuseum.org media.britishmuseum.org

Еще со временем колониальной эпохи в Африке искатели приключений пытались раскрыть тайну загадочной лошади с рогом во лбу, обитавшей по преданиям в Южной Африке.

Ажиотаж усилился, когда в 1797 году была опубликована копия наскального рисунка из пещеры.

На репродукции был изображен зверь, похожий на носорога. Впрочем, многие скептики считали, что африканский единорог в действительности является носорогом.

Однако археологи из Кембриджа установили, что на самом деле, южноафриканские единороги описывались очевидцами как полосатые животные. Также исследователи выяснили, что их еще называли «камма» в переводе с одного из африканских наречий вода.

А бушменские шаманы в период засухи вызывали дождь с помощью единорога. Согласно поверьям шаман входил в транс, и по ту сторону в духовном мире должен был поймать единорога и вместе с ним перенестись в реальный мир.

Здесь «камма» приносили в жертву, чтобы вызвать дождь.