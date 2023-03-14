В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
25 минут назад

Ученые из Кембриджа раскрыли тайну «африканских единорогов»

runews24.ru

Ученые из Кембриджа смогли объяснить легенду об «африканских единорогах».

Ученые из Кембриджа раскрыли тайну «африканских единорогов»
Фото: media.britishmuseum.orgmedia.britishmuseum.org

Еще со временем колониальной эпохи в Африке искатели приключений пытались раскрыть тайну загадочной лошади с рогом во лбу, обитавшей по преданиям в Южной Африке.

Ажиотаж усилился, когда в 1797 году была опубликована копия наскального рисунка из пещеры.

На репродукции был изображен зверь, похожий на носорога. Впрочем, многие скептики считали, что африканский единорог в действительности является носорогом.

Однако археологи из Кембриджа установили, что на самом деле, южноафриканские единороги описывались очевидцами как полосатые животные. Также исследователи выяснили, что их еще называли «камма» в переводе с одного из африканских наречий вода.

А бушменские шаманы в период засухи вызывали дождь с помощью единорога. Согласно поверьям шаман входил в транс, и по ту сторону в духовном мире должен был поймать единорога и вместе с ним перенестись в реальный мир.

Здесь «камма» приносили в жертву, чтобы вызвать дождь.

Ученые предположили, что единорог, изображения которого были найдены в пещерах, это другая форма ритуального дождевого животного шаманов. Их сходство с единорогами из сказок Европы и породило недоразумение.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий