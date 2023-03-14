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8 минут назад

CAJ: Учёными из Кембриджского университета раскрыта тайна существования единорога

FBM.ruиещё 1

Как информирует Cambridge Archaeological Journal, рассказы о единорогах берут начало с колониальной эпохи в Африке. Тогда европейцы услышали от коренных народов истории о жизни таких существ.

Ученые из Кембриджа раскрыли тайну «африканских единорогов»
Фото: media.britishmuseum.orgmedia.britishmuseum.org

Некоторые представления о загадочных единорогах эксперты получили, исследуя доисторические наскальные рисунки. Исследователи скептично полагали, что древние племена изображали носорогов. Но недавняя работу археологов Кембриджского университета показала, что зверь выглядел по-другому.

По словам исследователей, африканские единороги описывались как полосатые звери. Их периодически называли «камма», что с одного из наречий переводится как «вода». Это напомнило мифического дождевого зверя, к которому в период засухи взывали бушменские шаманы.

Согласно преданию, эксперт должен был войти в транс, после чего посетить духовный мир. Там, у водопоя ему необходимо было выманить свирепого зверя. После этого с помощью ароматической травы шаман должен был поймать животное и отправиться с ним в реальный мир, где зверя приносили в жертву, чтобы вызвать дождь.

Учёные пришли к выводу, что «единорог» на наскальных африканских рисунках является другой формой бушменских дождевых животных. Их сходство с единорогами из европейских сказок когда-то привело к большому недоразумению.

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