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37 минут назад

Disney показал робота Джуди Хоппс из «Зверополиса»

Елена Прошина

Компания Disney приняла участие в конференции South by Southwest в Остине, на которой были показаны самые современные технологии медиаконгломерата. Одной из них стала робо-версия Джуди Хоппс, персонажа популярного мультфильма «Зверополис». Об этом сообщает USA Today.

Робот умеет кататься на роликах и совершать кувырки.

«Можете ли вы представить, каково это – впервые надеть роликовые коньки? Это неловко. Это неуклюже, конечно, страшно, но в конечном счете, это волнует», – рассказал дизайнер Disney Imagineer Морган Поуп.

Его коллега Тони Дохи добавил, что этот робот является самой современной попыткой компании создать роботов, которые смогут иметь эмоциональную связь с гостями.

Он также заявил, что при разработке робота использовались эффекты механического масштабирования и технология захвата движений – благодаря этому Джуди получилась одновременно динамичной и прочной. «Мы хотим создавать представления, в которых есть эмоции», – добавил Дохи.

Ранее Disney показала первый трейлер киноадаптации «Русалочки».

Наука и техника,Видео,Walt Disney,
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