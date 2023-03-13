Microsoft ради ИИ спроектировала суперкомпьютер из десятков тысяч чипов

Американская компания Microsoft построила ультрасовременный суперкомпьютер для исследовательского стартапа в области искусственного интеллекта OpenAI. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что на момент заключения соглашения со стартапом у Microsoft не было ничего похожего на то, что было нужно для разработок OpenAI.

«Microsoft пришлось найти способы объединить десятки тысяч графических чипов A100 от Nvidia для обучения моделей ИИ, а также изменить способ размещения серверов в стойках, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии», — говорится в статье.

Исполнительный вице-президент Microsoft Скотт Гатри, курирующий облачные технологии и искусственный интеллект, не назвал конкретную стоимость проекта, лишь указав, что сумма, скорее всего, превышает несколько сотен миллионов долларов.

«Мы построили системную архитектуру, которая могла работать и быть надежной в очень больших масштабах. Именно это привело к тому, что ChatGPT стал возможным», — пояснила генеральный менеджер Microsoft по развитию ИИ в облачном сервисе Azure Ниди Чаппелл.

Технология позволила OpenAI выпустить ChatGPT, ставшего популярным чат-бота с элементами ИИ. Проект привлек более 1 млн пользователей в течение нескольких дней после того, как стал доступен всем пользователям в ноябре 2022 года.