Раскрыты почти все характеристики субфлагманского Xiaomi Poco F5 Pro

Xiaomi выпустила серию Redmi K60 в Китае ещё в конце декабря. Теперь стало ясно, что стандартная модель K60 может выйти на мировые рынки под новым именем — Poco F5 Pro.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Инсайдер Yogesh Brar опубликовал характеристики Poco F5 Pro, и это подтвердило, что Xiaomi выпустит тот же Redmi K60 просто под новым именем.

Так, у Poco F5 Pro будет 6,67-дюймовый OLED-экран 2K частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, система камер 64 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (макро), селфи-камера 16 Мп, батарея на 5500 мАч. зарядка мощностью 67 Вт.