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38 минут назад

Раскрыты почти все характеристики субфлагманского смартфона Xiaomi Poco F5 Pro

Ferra.ru

Xiaomi выпустила серию Redmi K60 в Китае ещё в конце декабря. Теперь стало ясно, что стандартная модель K60 может выйти на мировые рынки под новым именем — Poco F5 Pro.

Раскрыты почти все характеристики субфлагманского Xiaomi Poco F5 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инсайдер Yogesh Brar опубликовал характеристики Poco F5 Pro, и это подтвердило, что Xiaomi выпустит тот же Redmi K60 просто под новым именем.

Так, у Poco F5 Pro будет 6,67-дюймовый OLED-экран 2K частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, система камер 64 Мп (OIS) + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (макро), селфи-камера 16 Мп, батарея на 5500 мАч. зарядка мощностью 67 Вт.

Пока неизвестно, получит ли этот телефон Poco поддержку беспроводной зарядки, как у K60. Можно предположить, что функцию исключили, чтобы сократить расходы на глобальный выпуск.

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