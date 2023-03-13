Российские «тамагочи для хакеров» начали конфисковывать за рубежом

Бразильское национальное телекоммуникационное агентство конфисковало партию гаджетов для хакеров Flipper Zero из России из-за подозрения в использовании устройств в преступных целях. Как сообщает Bleeping Computer, покупатели уверяют, что власти страны отклонили все попытки сертифицировать оборудование.

© Flipper Devices Inc.

«Покупатели Flipper Zero за рубежом сообщают, что не могут получить товар. Например, в Бразилии поставки перенаправляются местному телекоммуникационному агентству из-за отсутствия сертификации в департаменте радиочастот страны», — говорится в статье.

В организации Electronic Frontier Foundation (EFF) указали на то, что бразильское агентство пометило «тамагочи для хакеров» как инструмент, используемый в преступных целях.

«Flipper Zero используется в стране злоумышленниками для содействия преступлению или уголовному правонарушению, агентство отклонило все запросы, чтобы сотрудничать в защите бразильских граждан от преступных действий», — говорится в письме, полученном бразильскими покупателями «тамагочи для хакеров».

Flipper Zero — портативный многофункциональный инструмент, разработка россиянина Павла Жовнера. Гаджет используется специалистами по кибербезопасности, позволяет работать с широким спектром оборудования, проводя в том числе операции, близкие к тем, которые проводят хакеры.

Во Flipper Zero живет виртуальный питомец — дельфин, который питается различными хакерскими активностями, которые проводят исследователи по кибербезопасности. При этом в устройстве не используется оборудование, которое является незаконным или которое невозможно найти где-либо еще.