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14 минут назад

Китайские ученые вырастили у мышей рога с помощью стволовых клеток

Мир24иещё 2

Ученые из Северо-Западного политехнического университета в Сиане (Китай) с помощью генной инженерии вырастили у мышей структуры, похожие на рога. Подобная технология в будущем может позволить людям восстанавливать утраченные конечности, сообщает Science.

Китайские ученые вырастили у мышей рога с помощью стволовых клеток
Фото: Мир 24Мир 24

Известно, что оленьи рога вырастают и опадают каждый год. Это единственная часть тела млекопитающих, способная к быстрой регенерации. Весной рога увеличиваются в среднем на 2,5 см в день. Они считаются примером одной из самых быстрорастущих живых тканей в природе.

Ученые определили клетки, ответственные за рост рогов. После того, как некоторые виды животных теряют конечности, возникает популяция клеток под названием «бластема». Они могут трансформироваться в клетки, помогающие отрастить конечность обратно.

У оленей выявили бластемы, отвечающие за восстановление тканей рогов и костей после линьки. Авторы нового исследования с помощью секвенирования РНК проанализировали 75 000 клеток пятнистого оленя (Cervus nippon) в рогах и окружающих их тканях.

Исследование показало, что за несколько дней до линьки стволовые клетки в изобилии скапливались в основании рогов. Через пять дней после сбрасывания рогов они сгенерировали отдельный подтип стволовых клеток, которые получили название «клетки-предшественники пантовой бластемы» (ABPC). Еще через пять дней клетки начали превращаться в хрящи и кости.

Ученые культивировали ABPC в лабораторной чашке Петри и затем пересадили их мышам. В результате за 45 дней у грызунов выросла «структура, похожая на рога».

Авторы исследования отметили, что в перспективе ABPC можно будет использовать в человеческих клеточных культурах. Это позволит лечить повреждения скелета и восстанавливать конечности.

Ранее сообщалось, что ученые нашли вещество для ускоренного восстановления мышц. Это белок PDGF-B.

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