В сибирской мерзлоте обнаружили доисторическую инфекцию

Международная группа ученых из Франции, России и Германии обнаружила, что древние вирусы, которые тысячи лет находились в сибирской вечной мерзлоте, до сих пор способны инфицировать современных амеб. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses.

Фото: CDC / Unsplash CDC / Unsplash

Исследователи собрали несколько образцов так называемых зомби-вирусов, которые остались с доисторических времен в вечной мерзлоте и до сих пор являлись бездействующими. Предполагалось, что эти патогены в большинстве случаев потеряли способность заражать живые организмы, а случаи, когда древние вирусы восстанавливают активность, достаточно редки. В последний раз случаи выявления живых вирусов в вечной мерзлоте описывались в 2014 и в 2015 годах, когда ученые обнаружили питовирус и молливирус соответственно. Оба вируса заражают амеб Acanthamoeba, а их возраст оценивается в 30 тысяч лет.

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В новой работе специалисты проанализировали 13 новых палеовирусов, выделенных из мерзлого грунта Камчатки, реки Лены, вечной мерзлоты Сибири, а также из содержимого желудков шерстистого мамонта и ископаемых волков, чьи останки также были найдены в сибирской вечной мерзлоте. Среди вирусов ученые идентифицировали различные виды цедравирусов и пандоравирусов, а также мегавирус, питовирус и пакманвирус, которые паразитируют на Acanthamoeba.

Хотя в вечной мерзлоте встречается множество различных вирусов, в целях безопасности ученые использовали в исследованиях только те вирусы, которые не способны заражать человека или любое другое существо, кроме амеб. В ходе эксперимента вирусы поддавались культивации и сохранили способность заражать амеб после выхода из неактивного состояния длительностью 27-48 тысяч лет.