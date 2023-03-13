В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
56 минут назад

Биологи выяснили, почему на юге США почти исчезли черные вдовы

Газета.Ru

Черные вдовы исчезли на юге США из-за конкуренции с близким видом бурых вдов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Энтомологическое общество Америки.

Биологи выяснили, почему на юге США почти исчезли черные вдовы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Черные вдовы – это крупные хищные пауки, отличающиеся очень ядовитым укусом из-за выделяемых мощных нейротоксинов. В основном эти животные обитают в Новом свете, а на юге США были наиболее распространены Latrodectus mactans и Latrodectus hesperus. В последние годы ученые заметили, что их численность существенно сократилась. Их место стали занимать африканские бурые вдовы Latrodectus geometricus.

Американские биологи решили выяснить, в чем причина упадка популяции. Наблюдения показали, что оба вида вдов не испытывают проблем с добычей пищи — они значительно чаще погибают от атак других хищников и крупных животных, чем от нехватки нутриентов. При этом ученые раскрыли расхождения как в скорости роста и размерах самок пауков, так и в реакции бурых и черных вдов на агрессию со стороны конкурентов.

В частности, ученые обнаружили, что молодые самки африканских бурых вдов были примерно на 10% больше, чем черные вдовы аналогичного возраста, и при этом они достигали половой зрелости на 16% быстрее и приносили в среднем вдвое больше потомства. Кроме того, биологи выяснили, что самки бурых вдов целенаправленно атакуют и убивают около 80% «конкуренток» из числа черных вдов, но при этом они значительно реже проявляют агрессию по отношению к другим видам пауков.

При этом у специалистов нет объяснения подобному поведению. Для ответа на этот вопрос необходимо исследовать взаимоотношения бурых вдов с другими видами на родине в Африке.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий