Биологи выяснили, почему на юге США почти исчезли черные вдовы

Черные вдовы исчезли на юге США из-за конкуренции с близким видом бурых вдов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Энтомологическое общество Америки.

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Черные вдовы – это крупные хищные пауки, отличающиеся очень ядовитым укусом из-за выделяемых мощных нейротоксинов. В основном эти животные обитают в Новом свете, а на юге США были наиболее распространены Latrodectus mactans и Latrodectus hesperus. В последние годы ученые заметили, что их численность существенно сократилась. Их место стали занимать африканские бурые вдовы Latrodectus geometricus.

Американские биологи решили выяснить, в чем причина упадка популяции. Наблюдения показали, что оба вида вдов не испытывают проблем с добычей пищи — они значительно чаще погибают от атак других хищников и крупных животных, чем от нехватки нутриентов. При этом ученые раскрыли расхождения как в скорости роста и размерах самок пауков, так и в реакции бурых и черных вдов на агрессию со стороны конкурентов.

В частности, ученые обнаружили, что молодые самки африканских бурых вдов были примерно на 10% больше, чем черные вдовы аналогичного возраста, и при этом они достигали половой зрелости на 16% быстрее и приносили в среднем вдвое больше потомства. Кроме того, биологи выяснили, что самки бурых вдов целенаправленно атакуют и убивают около 80% «конкуренток» из числа черных вдов, но при этом они значительно реже проявляют агрессию по отношению к другим видам пауков.