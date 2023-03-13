Северный Ледовитый океан прогрет сильнее, чем считали ученые

Норвежские ученые выявили неточности в климатических моделях Северного Ледовитого океана. Как оказалось, относительно теплые прослойки воды в Арктике прогреты сильнее и расположены ближе к морским льдам, чем считалось ранее.

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Исследователи из Готенбургского университета (Норвегия) сообщили в статье, опубликованной в Journal of Climate, что нашли неточности в расчетах климатических моделей Северного Ледовитого океана. Они сопоставили данные с результатами реальных наблюдений.

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Ученые давно заявляют, что Арктика и Антарктика сильнее всего страдают от изменения климата. В среднем на территории самого северного и самого южного регионов Земли уже потеплело на 6-7 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если арктические и антарктические льды будут таять так же стремительно, как сейчас, это приведет к изменению круговорота течений. Они запустят необратимый разрушительный процесс в климате всей планеты, считают норвежские ученые.

В этом вопросе климатические модели Северного Ледовитого океана играют ключевую роль. Именно поэтому исследователи сравнили 14 таких моделей с данными наблюдений за 1970-2017 годы в акватории десяти участков Арктики. Речь идет о результатах работы экспедиций, сетей автономных буйков и спутниковых замеров. Как оказалось, прогнозы, построенные с помощью всех известных моделей, значительно расходятся с реальностью.

Как пояснила научный сотрудник Готенбургского университета Селин Езе, ранее ученые недооценивали последствия глобального потепления в Северном Ледовитом океане.

«Теплые прослойки воды в морях Арктики прогреты сильнее, чем показывали модели. К тому же, эти относительно теплые воды находятся ближе к морским льдам. Это означает, что льды Арктики тают быстрее, чем прогнозировалось ранее», — отметила она.

По словам Селин Езе, сейчас невозможно дать точную оценку скорости таяния морских льдов в Северном Ледовитом океане.

«Это очень серьезная проблема. Если власти какой-либо страны и специалисты планируют использовать существующие модели для подготовки прогнозов, то эти расчеты надо значительно скорректировать», — пояснила она.

По мнению эксперта, одна из главных проблем — тот объем теплой воды, который протекает через пролив Фрама в Арктику из Атлантического океана. Более ранние данные по проливу были неточными, как и описание структуры слоев воды и характера движения течений на востоке Арктики.