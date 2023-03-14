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20 минут назад

Samsung потеряла своё место на рынке умных часов и других носимых устройств

Ferra.ruиещё 1

Похоже, что умные часы Google Pixel Watch стали хитом. А вот Samsung, Huawei и Xiaomi потеряли своё место на рынке носимых устройств. Теперь Google уступает только технологическому гиганту Apple.

Samsung потеряла свое место на рынке умных часов
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно новому отчёту Canalys, Google заняла второе место на мировом рынке носимых устройств в четвёртом квартале 2022 года — 8-процентная доля. К таким устройствам относятся смарт-часы, обычные часы и базовые ремешки.

У Apple доминирующая доля рынка — 27,5%, а у Samsung — 5,9%. Южнокорейская компания опустилась на пятое место.

Canalys также упоминает, что 16% роста у Google произошло с выпуском Pixel Watch. Стоит отметить, что Google также владеет такими линейками продуктов, как Fitbit Sense, Versa и Inspire. В целом поставки компании просели за год из-за слабых продаж Fitbit.

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