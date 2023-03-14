Samsung потеряла свое место на рынке умных часов

Похоже, что умные часы Google Pixel Watch стали хитом. А вот Samsung, Huawei и Xiaomi потеряли своё место на рынке носимых устройств. Теперь Google уступает только технологическому гиганту Apple.

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Согласно новому отчёту Canalys, Google заняла второе место на мировом рынке носимых устройств в четвёртом квартале 2022 года — 8-процентная доля. К таким устройствам относятся смарт-часы, обычные часы и базовые ремешки.

У Apple доминирующая доля рынка — 27,5%, а у Samsung — 5,9%. Южнокорейская компания опустилась на пятое место.