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51 минуту назад

Одобрен первый назальный спрей от головной боли

Ferra.ru

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило быстродействующий назальный спрей от Pfizer, предназначенный для лечения мигрени.

Одобрен первый назальный спрей от головной боли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В Pfizer заявили, что ожидают, что новый препарат появится в аптеках США уже в июле 2023 года. Исследования спрея показали, что он облегчает боль у людей, страдающих мигренью, всего за 15 минут. Дело в том, что препарат быстро всасывается через слизистую, а значит начинает действовать быстрее.

Учёные говорят, что это подойдёт для людей, которые нуждаются в обезболивании и не могут принимать пероральные лекарства из-за тошноты или рвоты.

Наука и техника,Pfizer,
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