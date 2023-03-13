Одобрен первый назальный спрей от головной боли

В Pfizer заявили, что ожидают, что новый препарат появится в аптеках США уже в июле 2023 года. Исследования спрея показали, что он облегчает боль у людей, страдающих мигренью, всего за 15 минут. Дело в том, что препарат быстро всасывается через слизистую, а значит начинает действовать быстрее.