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43 минуты назад

МТС запустит аналог YouTube

Sostav.ruиещё 2

МТС планирует запустить осенью собственный видеохостинг — аналог YouTube и TikTok. Для этого на платформу сервиса игрового стриминга WASD добавят пользовательский контент — обзоры фильмов и различные влоги. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

МТС запустит аналог YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом этапе МТС вложит в проект порядка 1,5 2 млрд руб. Для перезапуска WASD потребуется расширение серверного парка, функций сервиса, а также возможен ребрендинг, уточнил один из собеседников.

«Уже законтрактован необходимый объем вычислительных мощностей, идет расширение команды», — знает другой источник.

Напомним, МТС запустила WASD в 2019 году. Тогда оператор позиционировал проект как платформу для развития решений в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. Однако площадка так и не стала востребованной у стримеров.

Эксперты оценивают идею перезапуска скептически. По их мнению, WASD будет сложно конкурировать с аналогичными сервисами. Например, усиленно двигается сторону развития стриминговых и видеоплатформ VK. Аналогичный сервис VK Play Live, по мнению экспертов, «выглядит перспективнее».

Наука и техника,Коммерсант,МТС,
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