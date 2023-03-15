МТС запустит аналог YouTube

МТС планирует запустить осенью собственный видеохостинг — аналог YouTube и TikTok. Для этого на платформу сервиса игрового стриминга WASD добавят пользовательский контент — обзоры фильмов и различные влоги. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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На первом этапе МТС вложит в проект порядка 1,5 2 млрд руб. Для перезапуска WASD потребуется расширение серверного парка, функций сервиса, а также возможен ребрендинг, уточнил один из собеседников.

«Уже законтрактован необходимый объем вычислительных мощностей, идет расширение команды», — знает другой источник.

Напомним, МТС запустила WASD в 2019 году. Тогда оператор позиционировал проект как платформу для развития решений в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. Однако площадка так и не стала востребованной у стримеров.