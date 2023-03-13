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1 час назад

Смартфон Google Pixel 7a показали вживую до официального анонса

Газета.Ru

В сети появились «живые» фотографии смартфона Google Pixel 7a до его официальной презентации. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Смартфон Google Pixel 7a показали вживую до официального анонса
Фото: Zing NewsZing News

Внешне гаджет похож на предыдущие флагманские модели линейки Pixel — у смартфона сохранится круглый вырез под фронтальную камеру, а также фирменный камерный блок на всю ширину корпуса. Предполагается, что устройство получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

По слухам, смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления в 90 Гц, чипсет Tensor G2 и операционную систему Android 13 «из коробки».

zingnews.vn

Анонс Google Pixel 7a ожидается 10 мая на конференции Google I/O 2023, которая пройдет в Маунтин-Вью в онлайн-формате. Его предполагаемая стоимость составляет $449 (33, 7 тыс. руб.). Предыдущая модель серии, Google Pixel 6a, был представлен 11 мая 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что еще не анонсированный складной смартфон от Google заметили у пассажира метро. Предполагается, что это Google Pixel Fold, анонс которого также ожидается в мае.

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