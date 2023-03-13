Быстрая зарядка смартфона: как это работает и какие есть виды

Сейчас практически каждый флагманский смартфон на рынке обещает тот или иной тип «быстрой зарядки». Производители через рекламные слоганы обещают, что их устройства способны заряжаться от нуля до полной батареи за полчаса или час, но как на самом деле работает быстрая зарядка? Портал howtogeek.com разобрался в вопросе.

Фото: OnePlus OnePlus

Что такое быстрая зарядка

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Если не вдаваться в технические подробности, быстрая зарядка просто повышает объем ватт, подаваемых на аккумулятор телефона. Обычный USB-порт подает 2,5 Вт, но при наличии быстрой зарядки эта цифра возрастает, например, до 15 Вт. Некоторые бренды идут еще дальше и предлагают зарядные устройства на 50, 80 или 100 Вт. Пользователю смартфона достаточно лишь купить совместимый зарядник, но для производителей все не так просто.

Как работает быстрая зарядка

Прежде чем углубляться в детали, важно понимать следующую формулу. Мощность зарядного устройства рассчитывается из силы электрического тока, умноженной на напряжение. Например, аккумулятор на 3A/5V обеспечивает 15 Вт мощности.

Многие производители хвастаются возможностью частичной подзарядки батареи: скажем, от 50% до 80% всего за полчаса. Литий-ионные аккумуляторы внутри телефонов получают мощность специфическим образом. Если вы когда-нибудь наблюдали за тем, как заряжается ваш смартфон, то могли заметить, что скорость зарядки постепенно снижается. Сам по себе процесс зарядки батареи можно разделить на три этапа.

Постоянный ток. Напряжение нарастает до максимальной отметки, тогда как ток пребывает на стабильно высоком уровне. На этом этапе большие объемы энергии быстро подаются на аккумулятор. Насыщение. Когда напряжение наконец доходит до максимума, ток идет на спад. Капельная подзарядка. Батарея полностью заряжена, но зарядное устройство периодически подает энергию по мере того, как телефон ее потребляет.

Длительность каждого этапа зависит от стандарта быстрой зарядки: регламентированного процесса, который связан с конкретным устройством, зарядником или выходной мощностью. Конечно же, разные производители разрабатывают разные стандарты — вот некоторые из них.