Большинство пользователей Apple Watch спят недостаточно

Данные были собраны более чем у 42 тысяч пользователей Apple Watch. Всего исследователи проанализировали более 2,9 млн ночей пользователей часов. Они обнаружили, что только 31% этих людей спят не менее семи часов в сутки — это минимум, рекомендуемый для здоровых взрослых.