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1 час назад

Большинство пользователей Apple Watch спят недостаточно каждую ночь

Ferra.ru

Используя данные Apple Heart and Movement Study, собранные Apple Watch, исследователи выяснили, что большинство людей недосыпают каждую ночь.

Большинство пользователей Apple Watch спят недостаточно
Фото: UnsplashUnsplash

Данные были собраны более чем у 42 тысяч пользователей Apple Watch. Всего исследователи проанализировали более 2,9 млн ночей пользователей часов. Они обнаружили, что только 31% этих людей спят не менее семи часов в сутки — это минимум, рекомендуемый для здоровых взрослых.

Как предупреждает Американская кардиологическая ассоциация, сон менее семи часов сна может подвергнуть вас риску «сердечно-сосудистых заболеваний, снижения когнитивных функций и слабоумия, депрессии, ожирения и повышения артериального давления, уровня сахара в крови и уровня холестерина».

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