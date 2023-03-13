На российский GitHub готовы потратить 1,3 млрд рублей

Минцифры предложило передать 1,3 млрд руб. на создание национального репозитория. Деньги возьмут со счетов фонда «Росинфокоминвест», которые «зависли» там с 2007 года. Конечный получатель средств – АНО «Открытый код».

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О деньгах на российский репозиторий пишут «Ведомости». Предложение взять их со счетов «Росинфокоминвеста» было направлено в кабмин еще в декабре 2022 г.

Решение правительства ожидается уже в ближайшее время, сообщил один из источников издания. Какая именно организация, согласно предложению Минцифры, может оперировать средствами, он не уточнил.

По другим данным, получателем средств станет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

При этом РФРИТ станет промежуточным звеном процесса. В дальнейшем фонд должен передать 1,3 млрд рублей в АНО «Открытый код».

Организацию создали в апреле 2022 года. Учредителями стали VK, «Ростелеком», университет «Иннополис», группа Т1 и другие структуры.

«Деятельность АНО «Открытый код» направлена на предоставление услуг по созданию, поддержанию и развитию экосистемы разработчиков и пользователей системного и прикладного программного обеспечения с использованием принципов открытого исходного кода», — говорится на сайте автономной некоммерческой организации.

Эксперимент по созданию российского аналога GitHub должен стартовать в начале ноября 2023 года. Он продлится до сентября 2024 года.