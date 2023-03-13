Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

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Уточняется, что у многих пользователей не погружается сайт и приложение. А некоторых даже выбросило из аккаунта.

7 февраля пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Согласно представленным данным, неполадка случилась в нескольких российских регионах практически в одно время. Наибольшее количество отчетов об ошибках поступало из столичного региона и Санкт-Петербурга.

Днем ранее аналогичная ситуация произошла с сервисами «Яндекса». Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

8 марта сбои были зафиксированы в работе приложений Delivery Club и «Яндекс.Еда». У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к сервису.