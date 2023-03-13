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31 минуту назад

Первые макеты линейки iPhone 15 показали на видео

Газета.Ru

В сети появилось видео с распечатанными на 3D-принтерами макетами новых смартфонов Apple, которые будут представлены в 2023 году — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ролик опубликован на YouTube-канале Macotakara.

На видео автор проверяет макеты на совместимость с аксессуарами для iPhone 14. Как оказалось, размер экранов новинок не изменится относительно моделей прошлого года. Одним из главных изменений станут более узкие рамки экрана по бокам, а также наличие Dynamic Island у всех смартфонов новой линейки.

Сообщается, что положение динамика и микрофона в нижней части iPhone 15 не изменится, но порт Lightning будет заменен на USB-C. Автор видео отметил, что чехлы от линейки iPhone 14 не подойдут новинкам из-за незначительных различий в размерах устройств, а также измененной формы кнопок.

Предполагается, что линейка iPhone 15 будет представлена на ежегодной презентации Apple в сентябре нынешнего года. В нее войдут четыре модели смартфонов.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что в ближайшие годы Apple намерена добавить в наушники AirPods ряд функций "для оздоровления слуха".

Наука и техника,Видео,Apple,
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