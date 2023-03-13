Российский спутник-ретранслятор «Луч-5Х» выведен на орбиту

Запущенный ночью спутник-ретранслятор «Луч-5Х» успешно выведен на орбиту, сообщили в «Роскосмосе». Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнили в госкорпорации, все средства выведения отработали штатно. Спутник находился на борту ракеты «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», он стартовал с космодрома Байконур в понедельник, 13 марта в 02:13 по московскому времени.

Это уже четвертый пуск российских ракет-носителей в этом году. Спутник «Луч» обеспечивает информационный обмен с объектами на земле, в воздухе и космосе. Он также ретранслирует данные с МКС, а также сигналы ГЛОНАСС.