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31 минуту назад

Спутник-ретранслятор «Луч-5Х» успешно вывели на орбиту

Елена Прошина

Запущенный ночью спутник-ретранслятор «Луч-5Х» успешно выведен на орбиту, сообщили в «Роскосмосе». Об этом пишет ТАСС.

Российский спутник-ретранслятор «Луч-5Х» выведен на орбиту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в госкорпорации, все средства выведения отработали штатно. Спутник находился на борту ракеты «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», он стартовал с космодрома Байконур в понедельник, 13 марта в 02:13 по московскому времени.

"Роскосмос": ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" запущена с Байконура

Это уже четвертый пуск российских ракет-носителей в этом году. Спутник «Луч» обеспечивает информационный обмен с объектами на земле, в воздухе и космосе. Он также ретранслирует данные с МКС, а также сигналы ГЛОНАСС.

Тем временем, жители Новосибирска утром в понедельник увидели в небе странное светящееся облако, похожее на неопознанный объект. Горожане бурно обсуждали необычное явление в соцсетях. Некоторые даже подумали, что это НЛО. Были и версии о приземлении Анны Кикиной с МКС. Однако явление оказалось следом от запущенной ночью ракеты «Протон-М».

Наука и техника,Анна Кикина,Роскосмос,
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