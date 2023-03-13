Российский спутник-ретранслятор «Луч-5Х» выведен на орбиту

Запущенный ночью спутник-ретранслятор «Луч-5Х» успешно выведен на орбиту, сообщили в «Роскосмосе». Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в госкорпорации, все средства выведения отработали штатно. Спутник находился на борту ракеты «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», он стартовал с космодрома Байконур в понедельник, 13 марта в 02:13 по московскому времени.
Это уже четвертый пуск российских ракет-носителей в этом году. Спутник «Луч» обеспечивает информационный обмен с объектами на земле, в воздухе и космосе. Он также ретранслирует данные с МКС, а также сигналы ГЛОНАСС.
Тем временем, жители Новосибирска утром в понедельник увидели в небе странное светящееся облако, похожее на неопознанный объект. Горожане бурно обсуждали необычное явление в соцсетях. Некоторые даже подумали, что это НЛО. Были и версии о приземлении Анны Кикиной с МКС. Однако явление оказалось следом от запущенной ночью ракеты «Протон-М».