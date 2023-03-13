В России запустили серийное производство КПК с отечественной ОС

В России стартовало серийное производство карманных персональных компьютеров (КПК) под управлением отечественной ОС «Аврора» на производственных площадках «Аквариус». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Aquarius Aquarius

В настоящее время идет выпуск КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона, а в ближайшие время в серийное производство запустят защищенное по стандарту IP68 устройство Aquarius NS M12 для корпоративного использования в полевых условиях.