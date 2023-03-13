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1 час назад

В России запустили серийное производство КПК с отечественной ОС

Газета.Ruиещё 3

В России стартовало серийное производство карманных персональных компьютеров (КПК) под управлением отечественной ОС «Аврора» на производственных площадках «Аквариус». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

В России запустили серийное производство КПК с отечественной ОС
Фото: AquariusAquarius

В настоящее время идет выпуск КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона, а в ближайшие время в серийное производство запустят защищенное по стандарту IP68 устройство Aquarius NS M12 для корпоративного использования в полевых условиях.

Ожидается, что к концу 2023 года общий объем производства составит до 2,5 млн устройств. По словам генерального директора компании «Открытая мобильная платформа», ответственной за разработку ОС «Аврора» Павла Эйгеса, старт серийного производства отечественных мобильных устройств с предустановленной российской операционной системой знаменует собой «новый этап на пути удовлетворения растущего спроса российских компаний и органов власти на доверенные отечественные решения и достижение технологического суверенитета России».

Наука и техника,Павел Эйгес,Аквариус,
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