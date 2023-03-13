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38 минут назад

В работе приложений и сайта Росбанка произошел сбой

ТАСС

Клиенты Росбанка могут сталкиваться с временными затруднениями в работе мобильных приложений, интернет-банка и сайта, банк отражает крупную DDOS-атаку, следует из сообщения в Telegram-канале кредитной организации.

В работе приложений и сайта Росбанка произошел сбой
Фото: ТАССТАСС

"Росбанк отражает крупную DDOS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

Росбанк заявляет, что технически готов к подобным обстоятельствам, специалисты делают все возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны.

В банке также добавляют, что в текущей ситуации продлена работа офисов. Клиенты могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.

Наука и техника,Росбанк,
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