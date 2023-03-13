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21 минуту назад

В России назвали стоимость нового желтого iPhone 14

Lenta.ru

Российские ретейлеры открыли предзаказы на новый iPhone 14 в желтом цвете. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В России назвали стоимость желтого iPhone 14
Фото: AppleApple

Как стало известно, предзаказы на iPhone 14 и 14 Plus открыли отечественные сетевые магазины. В частности, новые аппараты появились в re:Store, где базовый iPhone 14 оценили в 80 тысяч рублей, iPhone 14 Plus — 90 тысяч рублей. В магазине пообещали начать продажи в ближайшее время.

Судя по сайтам «М.Видео» и «Эльдорадо», минимальная стоимость обновленного iPhone 14 в этих магазинах составила 90 тысяч рублей. Стартовый iPhone 14 Plus оценили в 104 тысячи рублей, топовая версия в накопителем 512 гигабайт будет продаваться за 140 тысяч рублей.

Согласно обновленным каталогам некоторых ретейлеров, новые модели в желтом цвете оказались дороже базовых, которые появились на российском рынке осенью 2022 года. Так, на момент написания заметки в «М.Видео» и «Эльдорадо» желтые аппараты оценили дороже аналогичных устройств в других цветах примерно на 15 тысяч рублей — iPhone 14 и 14 Plus были доступны за 75 499 и 88 990 рублей соответственно.

Компания Apple выпустила обновленные версии iPhone 14 и 14 Plus 7 марта. Кроме цветового оформления новые телефоны ничем не отличаются от моделей iPhone 14, представленных осенью 2022 года.

Наука и техника,М.Видео,Apple,
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