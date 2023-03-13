Сервисные центры Apple в России увеличат сроки ремонта техники

Apple не будет продлевать прямые договоры с российскими сервисными центрами, из-за чего сроки гарантийного ремонта iPhone могут вырасти до двух месяцев. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на три осведомленных источника.

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Сроки действия договоров Apple и ее авторизованных сервисных центров в РФ истекают в конце марта 2023 года. По словам одного из собеседников газеты, компания решила заключить контракт на гарантийный ремонт с зарубежным партнером, через которого она будет работать в России.

Таким образом, американская корпорация перестанет напрямую взаимодействовать с российскими сервисными центрами.

Другой источник объяснил, что такая схема нужна Apple, чтобы соблюдать американские санкции, запрещающие поставлять в Россию смартфоны дороже 300 долларов. Запрет распространяется и на «подменные» iPhone - ими сервисные центры временно заменяют сломавшиеся.

Компания, с которой начнет сотрудничать Apple, заключит договоры с авторизованными центрами РФ, а владельцы iPhone по-прежнему смогут обращаться в эти центры за ремонтом по гарантии, подчеркнула юрисконсульт ЭБР Анна Сарбукова.

При этом отправлять гаджеты на ремонт, скорее всего, будут за границу (в какую именно страну, не уточняется).

«В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев», - заявил один из собеседников газеты.

Гарантийный ремонт будет доступен только для продукции Apple, ввезенной в РФ до марта 2022 года или купленной за рубежом. На смартфоны, ввезенные по параллельному импорту, он не распространяется.

Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили, что Apple решила сохранить гарантийное обслуживание, чтобы избежать оборотного штрафа.