Сервисные центры Apple в России увеличат сроки ремонта техники

Сроки ремонта техники Apple по гарантии для россиян могут вырасти до нескольких месяцев. Это связано с тем, что корпорация из Соединенных Штатов не собирается продлевать договоры с авторизованными сервисными центрами в нашей стране. Теперь обслуживающие организации будут чинить устройства через нового партнера из-за рубежа, сообщили источники на рынке.

«С апреля центры будут связываться с новым партнером Apple и отправлять устройства ему. Поэтому сроки ремонта по гарантии увеличатся и могут составить до двух месяцев», – приводит слова одного из собеседников газета «Известия».

Новый партнер из-за рубежа, которого американская корпорация уполномочит на работу с российским рынком, будет наделен всеми обязательствами по гарантийному обслуживанию. Собеседники издания дополнили, что он, как и прежде, будет чинить исключительно технику, ввезенную в страну с позволения производящей компании (до марта 2022-го) или приобретенную в других странах. Если россиянин купил, например, телефон по параллельному импорту, за обслуживание девайса по гарантии ответственен только продавец.