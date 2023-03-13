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19 минут назад

Сервисные центры Apple в России увеличат сроки ремонта техники

РИА "ФедералПресс"

Сроки ремонта техники Apple по гарантии для россиян могут вырасти до нескольких месяцев. Это связано с тем, что корпорация из Соединенных Штатов не собирается продлевать договоры с авторизованными сервисными центрами в нашей стране. Теперь обслуживающие организации будут чинить устройства через нового партнера из-за рубежа, сообщили источники на рынке.

Сервисные центры Apple в России увеличат сроки ремонта техники
Фото: ТАССТАСС

«С апреля центры будут связываться с новым партнером Apple и отправлять устройства ему. Поэтому сроки ремонта по гарантии увеличатся и могут составить до двух месяцев», – приводит слова одного из собеседников газета «Известия».

Новый партнер из-за рубежа, которого американская корпорация уполномочит на работу с российским рынком, будет наделен всеми обязательствами по гарантийному обслуживанию. Собеседники издания дополнили, что он, как и прежде, будет чинить исключительно технику, ввезенную в страну с позволения производящей компании (до марта 2022-го) или приобретенную в других странах. Если россиянин купил, например, телефон по параллельному импорту, за обслуживание девайса по гарантии ответственен только продавец.

Наука и техника,Apple,
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