Энергетическая политика Великобритании была направлена на достижение нулевых выбросов к 2050 году. Об этом сообщило издание The Telegraph, а перевело “ИноСМИ”. Однако эта стратегия потерпела полный крах. Теперь правительство утверждает, что для укрепления энергобезопасности требуется больше ископаемого горючего.

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Метеорологическая служба предупреждает о возможной самой холодной ночи в году. Температура во вторник вечером может упасть до минус 15 градусов, правда, только в самых отдаленных шотландских долинах.

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В Манчестере температура опустится до 1 градуса мороза, а в Лондоне будет даже чуть выше нуля. В некоторых частях Британии прогнозирует сильный снегопад.

Страна готовится к неотвратимому похолоданию и отключениям электричества. Однако при этом все сидят по домам с включенными телевизорами и отоплением.

Соединённое Королевство начало включать резервные угольные электростанции. Электросети Туманного Альбиона попытались преуменьшить значение этого шага, заверили, что риск отключений невелик. А подключение добавочных мощностей они назвали просто благоразумным шагом.

Автор статьи удивляется тому, что при малейшем всплеске спроса электросети судорожно ищут резервные источники энергии. Причём лучшим вариантом оказывается возвращение к углю. Создатель текста считает, что это приговор неспособности правительства обеспечить нормальное снабжение энергией.

Британцам много раз внушали, что боевые действия на Украине стали для западных государств тревожным сигналом и Соединённое Королевство осознало всю важность энергетической устойчивости.

Но конфликт уже пошёл на второй год, и ничего не указывает на то, что Британия хоть как-то улучшила свое положение с начала спецоперации.

Энергетическая политика Великобритании, по оценке автора, была и остается полной катастрофой. Туманный Альбион стремится достигнуть исчезновения выбросов парниковых газов к 2050 году, и это потребует упора на возобновляемые источники. Однако правительство утверждает, что для укрепления энергобезопасности в ближайшее время Британии будет требоваться больше ископаемого горючего, потому что экологически чистые проекты отнимают много времени.