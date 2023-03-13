Российские ученые разработали уникальный препарат для лечения рака

В его основе - борщевик Сосновского. Ученые учебного заведения в ходе исследований выявили фуранокумарины из этого растения, которые реагируют на ультрафиолетовое излучение. Вытяжку борщевика вводят в кровь больному раком. После этого организм облучают ультрафиолетом. Свойство борщевика – агрессивно реагировать на солнечный свет. Токсины растения связываются с пораженными раком клетками, которые затем погибают. При этом облучение не оказывает негативного влияния на весь организм человека.