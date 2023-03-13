Российские ученые разработали уникальный препарат для лечения рака

В России разработали медицинский препарат для лечения рака, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Мордовского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
В его основе - борщевик Сосновского. Ученые учебного заведения в ходе исследований выявили фуранокумарины из этого растения, которые реагируют на ультрафиолетовое излучение. Вытяжку борщевика вводят в кровь больному раком. После этого организм облучают ультрафиолетом. Свойство борщевика – агрессивно реагировать на солнечный свет. Токсины растения связываются с пораженными раком клетками, которые затем погибают. При этом облучение не оказывает негативного влияния на весь организм человека.
Как сообщает вуз, наблюдалось выраженное уменьшение размера опухолей, а также полное выздоровление в 30% случаев. При этом не возникает рецидивов заболевания.
Российская разработка полностью безопасна, препарат лишен побочных эффектов. Он будет применяться для лечения рака кожи, кишечника, мочевого пузыря, а также меланом. Разработка ученых находится на стадии доклинических испытаний.