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39 минут назад

Российские ученые разработали препарат для лечения рака на основе борщевика

Елена Прошина

В России разработали медицинский препарат для лечения рака, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Мордовского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Российские ученые разработали уникальный препарат для лечения рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В его основе - борщевик Сосновского. Ученые учебного заведения в ходе исследований выявили фуранокумарины из этого растения, которые реагируют на ультрафиолетовое излучение. Вытяжку борщевика вводят в кровь больному раком. После этого организм облучают ультрафиолетом. Свойство борщевика – агрессивно реагировать на солнечный свет. Токсины растения связываются с пораженными раком клетками, которые затем погибают. При этом облучение не оказывает негативного влияния на весь организм человека.

Как сообщает вуз, наблюдалось выраженное уменьшение размера опухолей, а также полное выздоровление в 30% случаев. При этом не возникает рецидивов заболевания.

Российская разработка полностью безопасна, препарат лишен побочных эффектов. Он будет применяться для лечения рака кожи, кишечника, мочевого пузыря, а также меланом. Разработка ученых находится на стадии доклинических испытаний.

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