Роскосмос: С Байконура запустили ракету "Протон-М"

Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником-ретранслятором "Луч-5Х" была запущена с космодрома Байконур . Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос" .

"Сегодня в 02:13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Луч-5Х", - сказано в сообщении. Как указывает "Роскосмос", ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени "Протона-М" и выводит спутник на заданную орбиту. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, отделение "Луча-5Х" и вывод спутника на орбиту запланирован в 11.15 мск.