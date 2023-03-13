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43 минуты назад

"Роскосмос": ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" запущена с Байконура

Газета.Ruиещё 2

Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником-ретранслятором "Луч-5Х" была запущена с космодрома Байконур. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".

Роскосмос: С Байконура запустили ракету "Протон-М"
Фото: КЦ «Южный» / Роскосмос/РИА «Новости»КЦ «Южный» / Роскосмос/РИА «Новости»

"Сегодня в 02:13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Луч-5Х", - сказано в сообщении. Как указывает "Роскосмос", ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени "Протона-М" и выводит спутник на заданную орбиту. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, отделение "Луча-5Х" и вывод спутника на орбиту запланирован в 11.15 мск.

Этот пуск российских ракет-носителей стал четвертым в 2023 году. Ранее "Роскосмос" впервые показал видео отделения первой ступени тяжелой ракеты "Протон-М".

Наука и техника,Роскосмос,
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