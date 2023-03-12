The Guardian: ученые предупреждают об угрозе «фосфогеддона»

Чрезмерное использование фосфора истощает запасы, необходимые для глобального производства продуктов питания, а также усугубляет климатический кризис, пишет издание The Guardian со ссылкой на профессора Фила Хейгарта из Ланкастерского университета и профессора Пенни Джонс из Бристольского университета.
Как отмечает издание, нерациональное использование фосфора может привести к критической нехватке удобрений, что нарушит производство продуктов. Кроме того, смываемые с полей фосфорные удобрения, попадая в водоемы, вызывают обильное цветение водорослей, создавая «мертвые зоны», в которых вымирают морские обитатели. Также, пишет Guardian, чрезмерное использование фосфора увеличивает выбросы метана, усугубляя глобальное потепление и климатический кризис.
«Нам действительно нужно взять себя в руки и быть намного умнее в том, как мы используем фосфор. Если мы этого не сделаем, нас ждет бедствие, которое мы назвали «фосфогеддоном», — заявил профессор Хейгарт.
Ежегодно в мире продается около 50 млн тонн фосфорных удобрений. Значительные запасы фосфора обнаружены только в нескольких странах, при этом самые большие месторождения фосфора находятся в Марокко, Западной Сахаре, Китае и Алжире.
Ранее сообщалось, что в ООН заявили, что российские удобрения помогают решать проблему продовольственного кризиса.