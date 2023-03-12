Археологи обнаружили в Китае крупный комплекс гробниц времен династии Тан

Ученые из Института археологии провинции Шаньси обнаружили 58 гробниц времен династии Тан в Китае. Об этом сообщает Heritage Daily.

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Группа захоренений состоит из небольших и средних подземных гробниц прямоугольной, трапециевидной или неправильной формы.

В двух гробницах ученые обнаружили каменные эпитафии, датированные 795 и 810 годами нашей эры, которые украшены резьбой, окруженной двенадцатью символами китайского зодиака.

В ходе раскопок ученые обнаружили более 300 артефактов: многочисленные бронзовые зеркала и несколько кувшинов, горшков и мисок с желтой и белой глазурью. Зеркала в основном имеют круглую форму, а некоторые экземпляры — форму цветка.