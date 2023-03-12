Математики предположили, что жизнь на Венере могла зародиться раньше, чем на Земле

Ученые из Чикагского университета выяснили, что на Венере могли быть океаны задолго до того, как на Земле зародилась жизнь. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: газета.ру газета.ру

Сегодня Венера имеет сухую, бедную кислородом атмосферу. Предыдущие исследования пытались смоделировать ее климатическое прошлое. В зависимости от того, как были построены прошлые модели, возникают совершенно разные климатические картины.

Авторы новой работы построили модель, предположив, что когда-то на Венере существовал океан и благоприятный для жизни климат. Затем они запустили модель с тремя разными начальными точками в общей сложности 94 080 раз.

Результаты показывают, что Венера была необитаемой на протяжении более 70% своей истории, что в четыре раза дольше, чем по некоторым предыдущим оценкам.

Даже если на Венере был океан, он высох около 3 миллиардов лет назад при максимальной глубине океана 300 метров по всей ее поверхности.