Учёные назвали заметный признак затяжного COVID

Учёные из Имперского колледжа Лондона заявили, что учащённое сердцебиение при вставании может быть признаком затяжного COVID.

Исследователи изучали ортостатическую тахикардию, то есть учащённое сердцебиение — более чем на 30 ударов в минуту — при вставании. Нередко люди также ощущают при этом «электрический удар».