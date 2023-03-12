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49 минут назад

Учёные назвали заметный признак затяжного COVID

Ferra.ru

Учёные из Имперского колледжа Лондона заявили, что учащённое сердцебиение при вставании может быть признаком затяжного COVID.

Исследователи изучали ортостатическую тахикардию, то есть учащённое сердцебиение — более чем на 30 ударов в минуту — при вставании. Нередко люди также ощущают при этом «электрический удар».

Учёные говорят, что достаточное потребление жидкости, умеренные тренировки, хороший сон, компрессионный трикотаж и избегание провоцирующих факторов, то есть жары, длительного стояния, алкоголя и тяжёлой пищи, могут улучшить состояние больных.

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