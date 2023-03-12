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56 минут назад

Bloomberg: Apple хочет превратить наушники AirPods в медицинский гаджет для слабослышащих

Газета.Ru

В ближайшие годы Apple намерена добавить в наушники AirPods некие функции «для оздоровления слуха». Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдерский дайджест Power On от корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

Bloomberg: Apple хочет превратить наушники AirPods в гаджет для слабослышащих
Фото: газета.ругазета.ру

На текущий момент нет никаких подробностей о том, что именно будут представлять собой новые функции. Однако, по данным Гурмана, с ними наушники будут получать некую информацию о состоянии слуха носителя.

Отмечается, что в AirPods уже есть функции Live Listen и Conversation Boost для слабослышащих людей. Live Listen позволяет звук с микрофонов iPhone направлять в наушники, а с включением Conversation Boost наушники сами улавливают голоса людей и увеличивают их громкость.

Несмотря на это, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) все равно не сертифицирует AirPods как медицинские устройства. При этом, по данным Bloomberg, именно одобрение FDA для AirPods и является целью Apple. Гурман считает, что Apple этого добьется в ближайший год или два.

MacRumors пишет, что информация о медицинских функциях AirPods всплывает в информационном поле не первый раз. Прежде инсайдеры Минг-Чи Куо и Кевин Линч сообщали, что будущие модели наушников Apple обзаведутся датчиками для получения дополнительной информации о здоровье пользователей. В частности, наушники научатся измерять температуру тела, пульс, интенсивность выделения пота и не только.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как при помощи отключения одной функции можно улучшить зарядку AirPods.

Наука и техника,Кевин Линч,Марк Гурман,Apple,
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