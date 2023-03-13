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49 минут назад

Наушники Apple превратят в слуховой аппарат

Lenta.ruиещё 1

Наушники Apple можно будет использовать людям с потерей слуха. Об этом сообщает Bloomberg.

Наушники Apple превратят в слуховой аппарат
Фото: UnsplashUnsplash

По словам колумниста агентства Марка Гурмана, в американской компании намерены расширить возможности собственных наушников серии AirPods. Планируется обновить гарнитуру, чтобы та соответствовала требованиям устройств для людей с потерей слуха. Специалист предположил, что инженеры Apple фактически превратят AirPods в слуховой аппарат.

Марк Гурман отметил, что компания добавит новые возможности в свою гарнитуру в течение ближайшего года или двух лет. В материале говорится, что многие девайсы бренда имеют ориентированные на сохранение здоровья функции. В том числе, в наушниках AirPods есть опции, которые частично позволяют использовать девайс в качестве слухового аппарата. Однако, отметил автор, девайсы компании не сертифицированы в качестве медицинских устройств Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Колумнист рассказал, что американский IT-гигант имеет несколько патентов, связанных с использованием наушников в качестве медицинского прибора. В частности, Apple описывала применение скрытых в гарнитуру сенсоров, собирающих данные о пульсе и температуре тела.

В ноябре международная группа ученых протестировала популярные наушники Apple и сравнила их с медицинскими слуховыми аппаратами. По словам специалистов, потребительские беспроводные гарнитуры могут частично заменить медицинское оборудование для пациентов, у которых диагностировано ухудшение слуха.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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