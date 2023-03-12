Ученые разработали съедобные дроны

Что делать, если люди застряли в горах во время походы, и у них кончились запасы еды? Пока до них доберутся спасатели, может пройти немало времени. Для решения этой проблемы японские инженеры разработали съедобные дроны.

Фото: Jun Shintake Jun Shintake

У исследователей уже готов прототип устройства. Дрон оснащён крыльями, сделанными из рисовых крекеров.

«Наша цель — создать роботоподобную еду», — отметили инженеры.

В длину аппарат составляет 70 сантиметров. Крекеры соединены друг с другом с помощью желатина и содержат около 300 килокалорий. Также дрон может перенести около 80 мл воды. Сейчас почти половина массы аппарат съедобна. Учёные хотят достичь показателя в 75%. Это больше, чем способен перенести на себе обычный дрон.