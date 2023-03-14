Обнаружен аналог Юпитера и супер-нептун

Астрономы сообщили об открытии двух экзопланет, которые вращаются вокруг яркой солнцеподобной звезды на расстоянии около 175 световых лет от Земли. HIP 104045 b и HIP 104045 c были классифицированы как аналог Юпитера и супер-нептун. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

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Планеты были обнаружены с помощью метода лучевой скорости, который выражается в обнаружении изменений в скорости звезды из-за притяжения вращающихся вокруг нее крупных небесных тел. Эти изменения могут быть выявлены при наблюдении за спектром звезды как эффект Доплера. Благодаря этому методу на настоящий момент обнаружено более 600 экзопланет.

Наблюдения за родительской звездой HIP 104045 были проведены с помощью спектрометра High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) Европейской южной обсерватории. Измерения показали, что HIP 104045 b имеет минимальную массу около 0,5 массы Юпитера и обращается вокруг родительской звезды каждые 2315 дней на расстоянии около 3,46 астрономической единицы (а.е.) от нее. Что касается HIP 104045 c, то ее масса составляет не менее 0,136 массы Юпитера, а период обращения составляет 316 дней. Этот супер-нептун расположен примерно в 0,92 а.е. от родительской звезды.

HIP 104045 — относительно яркая звезда главной последовательности спектрального класса G5V, размер и масса которой на несколько процентов больше, чем у Солнца. Звезда имеет эффективную температуру 5826 кельвинов, а ее возраст оценивается в 4,5 миллиарда лет.