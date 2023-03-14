Учёные нашли молекулу, благодаря которой возникла жизнь на Земле

Группа учёных из Ратгерского университета обнаружила молекулу, которая, по их мнению, может быть ключом к возникновению жизни на нашей планете.

Фото: Space.com Space.com

Специалисты назвали частицу nickelback. Молекула представляет из себя простой пептид из 13 аминокислотных остатков с двумя атомами никеля, которые связаны с атомами азота.

Выделить же данный пептид удалось в ходе серии экспериментов по выявлению базовых структур белков, которые могли бы использовать водород в качестве источника энергии для биохимических реакций.

Сообщается, что nickelback достаточно активен химически, чтобы получать энергию из окружающей среды и запускать биохимические процессы. Эта его особенность делает из него вероятного кандидата на роль ключевого ингредиента первичного бульона, из которого возникла жизнь.