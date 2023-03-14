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1 час назад

Учёные нашли молекулу, благодаря которой возникла жизнь на Земле

Ferra.ruиещё 4

Группа учёных из Ратгерского университета обнаружила молекулу, которая, по их мнению, может быть ключом к возникновению жизни на нашей планете.

Учёные нашли молекулу, благодаря которой возникла жизнь на Земле
Фото: Space.comSpace.com

Специалисты назвали частицу nickelback. Молекула представляет из себя простой пептид из 13 аминокислотных остатков с двумя атомами никеля, которые связаны с атомами азота.

Выделить же данный пептид удалось в ходе серии экспериментов по выявлению базовых структур белков, которые могли бы использовать водород в качестве источника энергии для биохимических реакций.

Сообщается, что nickelback достаточно активен химически, чтобы получать энергию из окружающей среды и запускать биохимические процессы. Эта его особенность делает из него вероятного кандидата на роль ключевого ингредиента первичного бульона, из которого возникла жизнь.

Учёные уверены, что найденная ими молекула дала начало самым первым сетям метаболических реакций, в которых происходило окисление и восстановление водорода, что делает её решающим фактором в появлении жизни на Земле.

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