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11 минут назад

Стали известны главные источники нелегальных поставок смартфонов в Россию

Майк Габриелян

Стали известны контрабандные каналы поставок смартфонов в Россию.

О них рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает Прайм со ссылкой на РИА Новости.

По данным таможенной статистики, в 2022 году больше всего смартфонов поступило в Россию нелегально из Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии и Китая.

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С наибольшим количеством преступлений и правонарушений в этой области столкнулись в Северо-Западном таможенном управлении и Шереметьевской таможне.

За минувший год было возбуждено 3 уголовных дела, связанных с незаконным ввозом смартфонов. Это статья 194 уголовного кодекса РФ об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Общая сумма неуплаты составила 30,3 млн рублей, а стоимость товаров, нелегальный ввоз которых был предотвращен – 73,7 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году было изъято смартфонов на сумму 122,56 миллиона рублей.

Наука и техника,Видео,ФТС России,
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