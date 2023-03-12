Стали известны контрабандные каналы поставок смартфонов в Россию.

О них рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает Прайм со ссылкой на РИА Новости.

По данным таможенной статистики, в 2022 году больше всего смартфонов поступило в Россию нелегально из Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии и Китая.

С наибольшим количеством преступлений и правонарушений в этой области столкнулись в Северо-Западном таможенном управлении и Шереметьевской таможне.

За минувший год было возбуждено 3 уголовных дела, связанных с незаконным ввозом смартфонов. Это статья 194 уголовного кодекса РФ об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Общая сумма неуплаты составила 30,3 млн рублей, а стоимость товаров, нелегальный ввоз которых был предотвращен – 73,7 млн рублей.