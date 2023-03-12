Ученые обнаружили, что белки снижают риск развития депрессии

Исследователи Базельского университета установили, что у спортсменов-подростков, которые потребляли больше белка, был более низкий уровень депрессии, чем у тех, кто употреблял его меньше. Результаты работы были опубликованы в журнале Psychology of Sport & Exercise.

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По словам авторов, диета может оказывать влияние на состояние психологического здоровья людей, в том числе на риски развития депрессии. Однако пока точно не установлено, что именно в продуктах питания помогает справиться с негативными симптомами.

В 10-месячном исследовании приняли участие 134 спортсмена, которые дважды (в начале и в конце) прошли опрос, в котором подробно описали свой рацион. На основании этого ученые смогли рассчитать общее потребление энергии и количество потребляемых макро- и микроэлементов. Участники также прошли психологическое тестирование для определения уровня депрессии.