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14 минут назад

"Роскосмос" примет решение о дальнейших запусках кораблей к МКС

Москва24

Госкорпорация "Роскосмос" примет решение о дальнейших запусках кораблей "Союз" к Международной космической станции (МКС) в ближайший месяц, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова руководителя программы NASA на станции Джоэла Монтальбано.

"Роскосмос" примет решение о дальнейших запусках кораблей к МКС
Фото: depositphotos/vampy1depositphotos/vampy1

"На данный момент по программе полетов следующий запуск "Союза" планируется в сентябре", – сказал Монтальбано на пресс-конференции управления, посвященной возвращению экипажа Crew-6 на Землю.

Руководитель программы NASA подчеркнул, что "Роскосмос" рассматривает все запуски в программе полетов. Кроме того, в течение следующего месяца будет рассматриваться программа запуска "Союза" и "Прогресса".

Также исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал, что запуск космического корабля "Союз МС-24" к МКС, планируемый в сентябре этого года, может произойти раньше предполагаемой даты.

"Много разных вариантов развития программы. Мы смотрим и стараемся ее оптимизировать в зависимости от той ситуации, которая возникает", – сказал Крикалев.

Он добавил, что недавно полетел "Союз МС-23". В данный момент выбирается рациональное решение по новому запуску, пока окончательный вариант не принят.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе космонавткой Анной Кикиной, вернулся с Международной космической станции на Землю.

Капсула корабля приводнилась у побережья Флориды в Атлантическом океане. На нем вернулся весь экипаж миссии Crew-5, куда, помимо Кикиной, входят астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

Наука и техника,Анна Кикина,Сергей Крикалев,Роскосмос,NASA,
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