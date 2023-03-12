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8 минут назад

Специалист Масалович рассказал об опасности использования гаджетов во время зарядки

RT на русском

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT рассказал об опасности использования гаджетов во время зарядки.

Россиянам рассказали об опасности использования гаджетов во время зарядки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, в этот период гаджет лучше не использовать, но можно совершить, например, разовый звонок.

«Новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи, из-за этого современные аппараты могут сильно нагреваться. Также во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например игры», ― рассказал Масалович.

Специалист порекомендовал заряжать смартфон без чехла, поскольку он способствует нагреву.

Если вы уронили телефон, необходимо проверить батарею на наличие трещин, посоветовал собеседник RT.

«Батарея и зарядное устройство должны быть оригинальными», ― добавил он.

Как ранее сообщали в МЧС России, в 2022 году в стране произошло более 500 пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов.

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Масалович подчеркнул, что при этом в 86% случаев причинами пожаров стали неисправности зарядных устройств.

Ранее специалист Руслан Пермяков дал рекомендации по использованию смартфона в холодное время года.

Наука и техника,Андрей Масалович,МЧС России,
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